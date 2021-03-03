Розкрадання на ремонті аеропорту: на Полтаві судитимуть посадовця обладміністрації

3 березня 2021 , 18:48
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Джерело:

СБУ

Працівники СБУ направили до суду обвинувальний акт відносно працівника Полтавської ОДА, якого підозрюють у привласненні 7,3 мільйонів бюджетних коштів під час капітального ремонту аеропорту.

Разом із посадовцем судитимуть також керівника приватної компанії, яка здійснювала роботи у приміщеннях повітряної гавані.

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За даними правоохоронців, чиновник відповідав за технічний нагляд ходу ремонту.

Що відомо про оборудку під час ремонту аеропорту "Полтава"

  • За даними слідства, колишні працівники ОДА уклали договір із комерційною структурою щодо проведення капремонту кількох об'єктів.
  • Серед переліку будівель були й приміщення аеропорту.
  • Підрядники виконали роботи лише частково, але за документами провели так, ніби капремот відбувся у повному обсязі.
  • Різницю у грошах, яка склала майже 7,3 мільйона гривень, причетні до оборудки вивели у тінь.

Як стверджують слідства, зловмисники вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, ухилялися від сплати податків, а також відмивали гроші, одержані незаконним шляхом.