Розкрадання на ремонті аеропорту: на Полтаві судитимуть посадовця обладміністрації

Джерело:СБУ
Працівники СБУ направили до суду обвинувальний акт відносно працівника Полтавської ОДА, якого підозрюють у привласненні 7,3 мільйонів бюджетних коштів під час капітального ремонту аеропорту.
Разом із посадовцем судитимуть також керівника приватної компанії, яка здійснювала роботи у приміщеннях повітряної гавані.
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Як стверджують слідства, зловмисники вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, ухилялися від сплати податків, а також відмивали гроші, одержані незаконним шляхом.