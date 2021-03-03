Розкрадання на ремонті аеропорту: на Полтаві судитимуть посадовця обладміністрації
Працівники СБУ направили до суду обвинувальний акт відносно працівника Полтавської ОДА, якого підозрюють у привласненні 7,3 мільйонів бюджетних коштів під час капітального ремонту аеропорту.
Джерело:СБУ
Разом із посадовцем судитимуть також керівника приватної компанії, яка здійснювала роботи у приміщеннях повітряної гавані.
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За даними правоохоронців, чиновник відповідав за технічний нагляд ходу ремонту.
Що відомо про оборудку під час ремонту аеропорту "Полтава"
- За даними слідства, колишні працівники ОДА уклали договір із комерційною структурою щодо проведення капремонту кількох об'єктів.
- Серед переліку будівель були й приміщення аеропорту.
- Підрядники виконали роботи лише частково, але за документами провели так, ніби капремот відбувся у повному обсязі.
- Різницю у грошах, яка склала майже 7,3 мільйона гривень, причетні до оборудки вивели у тінь.
Як стверджують слідства, зловмисники вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, ухилялися від сплати податків, а також відмивали гроші, одержані незаконним шляхом.
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