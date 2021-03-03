Працівники СБУ направили до суду обвинувальний акт відносно працівника Полтавської ОДА, якого підозрюють у привласненні 7,3 мільйонів бюджетних коштів під час капітального ремонту аеропорту.

Разом із посадовцем судитимуть також керівника приватної компанії, яка здійснювала роботи у приміщеннях повітряної гавані. Дивіться також Це огидно, – Шабунін про прийняття законопроєкту про брехню в деклараціях За даними правоохоронців, чиновник відповідав за технічний нагляд ходу ремонту. Що відомо про оборудку під час ремонту аеропорту "Полтава" За даними слідства, колишні працівники ОДА уклали договір із комерційною структурою щодо проведення капремонту кількох об'єктів.

Серед переліку будівель були й приміщення аеропорту.

Підрядники виконали роботи лише частково, але за документами провели так, ніби капремот відбувся у повному обсязі.

Різницю у грошах, яка склала майже 7,3 мільйона гривень, причетні до оборудки вивели у тінь. Як стверджують слідства, зловмисники вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт, ухилялися від сплати податків, а також відмивали гроші, одержані незаконним шляхом.