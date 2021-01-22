У Полтаві суд виніс доволі дивний вирок мешканцю Судану, який викрав автомобіль у якому були двоє дітей – одній було лише 1 рік. Правосуддя вирішило, що за такий злочин достатньо буде виписати штраф.

На таке м’яке рішення напевно вплинуло щире розкаяння підсудного та повне відшкодування ним завданої шкоди – горе-викрадач влетів на машині у відбійник. Діти не постраждали. Про неординарний злочин розповідає ТСН.

Читайте також У Тернополі 11-річного хлопчика обстріляли з дробовика: він катався на санках біля школи

Викрав автівку з дітьми у салоні

Це сталось 24 серпня 2021 року на проспекті Соборному, у Полтаві. 20-річний житель Судану Ібрагім Абделрахман викрав припаркований автомобіль Opel Zafira. На той момент у ньому перебували двоє дітей 1 та 8 років. Їх батьки залишили у салоні, а самі відійшли до магазину.

Іноземець завів авто та поїхав, а на вулиці Маршала Бірюзова влетів у відбійник.

Ібрагім Абделрахман / Фото ТСН

Викрадач не був п’яний або під впливом наркотиків.

У суді Абделрахман розкаявся у скоєному та просив суворо його не карати, адже злочин вчинив вперше. 18 січня 2021 року йому присудили сплатити штраф – понад 20 тисяч гривень.