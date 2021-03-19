У Полтаві під ОДА протестують ФОПи через локдаун: що вони вимагають – фото

Джерело:"Новини Полтавщини"
Через запровадження часткових карантинних обмежень у Полтаві мітингують підприємці. Акція протесту називається "Save ФОП". Вони вимагають, аби влада регіону запроваджувала чесний карантин для усіх бізнесменів.
Під Полтавською ОДА зранку 19 березня зібрались на мирну акцію підприємці з усієї області. Є представники малого та середнього бізнесу з Диканьки, Карлівки, Опішні, Глобиного, Котельви.
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Головна умова цього протесту "Save ФОП" — запровадити карантин однаковий для всіх підприємців. Тобто, щоб обмеження не залежали від розміру бізнесу. Одна з учасниць протесту заявила, що "для всіх мають бути однакові правила".
Акція протесту в Полтавщині / "Новини Полтавщини"
Локдаун чи карантин повинен стосуватися всіх, а не вибірково. Потрібно знаходити компромісний варіант. Карантин повинен бути справедливим — або ж працюють всі підприємці, або жорсткий карантин для всіх,
– розповів організатор акції та підприємець Анатолій Волинець.
Чоловік додав, що локдаун багатьох "вдарив", бо по місту дуже багато оголошень про оренду.
Акція протесту ФОПів в Полтаві / "Новини Полтавщини"
Учасники мітингу наголошують, що локдаун має бути не для "галочки", а тільки через справжню загрозу. Інакше "мікропідприємництво можна заносити до Червоної книги".
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