Через запровадження часткових карантинних обмежень у Полтаві мітингують підприємці. Акція протесту називається "Save ФОП". Вони вимагають, аби влада регіону запроваджувала чесний карантин для усіх бізнесменів.

Під Полтавською ОДА зранку 19 березня зібрались на мирну акцію підприємці з усієї області. Є представники малого та середнього бізнесу з Диканьки, Карлівки, Опішні, Глобиного, Котельви.

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Що вимагають мітингарі в Полтаві

Головна умова цього протесту "Save ФОП" — запровадити карантин однаковий для всіх підприємців. Тобто, щоб обмеження не залежали від розміру бізнесу. Одна з учасниць протесту заявила, що "для всіх мають бути однакові правила".



Акція протесту в Полтавщині / "Новини Полтавщини"

Локдаун чи карантин повинен стосуватися всіх, а не вибірково. Потрібно знаходити компромісний варіант. Карантин повинен бути справедливим — або ж працюють всі підприємці, або жорсткий карантин для всіх,

– розповів організатор акції та підприємець Анатолій Волинець.

Чоловік додав, що локдаун багатьох "вдарив", бо по місту дуже багато оголошень про оренду.



Акція протесту ФОПів в Полтаві / "Новини Полтавщини"

Учасники мітингу наголошують, що локдаун має бути не для "галочки", а тільки через справжню загрозу. Інакше "мікропідприємництво можна заносити до Червоної книги".

Як відбувалась мирна акція в Полтаві: відео

Які карантинні обмеження в Полтаві

18 березня Полтавська обласна рада запровадила обмеження в регіоні. Скасували концерти, закрили театри, музеї та бібліотеки.

Подальші обмеження поки не вводять – вони планують спостерігати за ситуацією з розповсюдженням вірусу ще тиждень.

Якщо кількість хворих продовжить стрімко зростати, то карантин посилять. Тоді закриють заклади харчування, ринки, спортклуби, перукарні, непродовольчі крамниці, тощо.

Якщо Полтава опиниться в червоній зоні, то ці міри будуть примусовими. Тоді навіть транспорт перевозитиме пасажирів лише зі спецдозволами.

Підприємці, зі свого боку, пообіцяли владі дотримуватися усіх карантинних вимог: бути в захисних масках, використовувати санітайзери, дотримуватися дистанції.

Зверніть увагу! За минулу добу, 18 березня, у Полтавській області зареєстрували 543 нових випадки інфікування. Це на 150 позитивних ПЛР-тестів більше, ніж добу перед тим.