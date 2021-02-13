12 лютого у Полтаві біля Корпусного парку помітили весільний кортеж, учасники якого відзначилися небезпечною поведінкою. З вікон одного з автомобілів влаштували стрілянину.

Далі ж відео зі стріляниною з'явилося в інстаграмі. У поліції дізналися про інцидент – та розповіли подробиці. Нагадаємо Конфлікт біля бару на Одещині переріс у стрілянину: постраждав чоловік Весілля зі стріляниною у Полтаві: що відомо Що каже поліція О 12 годині 12 лютого до поліції Полтави надійшло повідомлення про стрілянину з автомобіля, який їздив навколо Корпусного парка (це центр міста).

Правоохоронці одразу розпочали пошуки порушника, і через 2 години знайшли автомобіль та 18-річного місцевого мешканця. Саме у нього вилучили зброю, з якої найімовірніше й стріляли.

Пістолет вилучили у 18-річного юнака / Фото НПУ Розслідуватимуть інцидент як хуліганство, скоєне зі застосуванням зброї. За таке порушення закону карають позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Стрілянина у Полтаві: дивіться відео поліції Що з'ясували місцеві ЗМІ Як пише "Полтавщина", стрілянину влаштували гості весілля. А, власне, стрільцем був водій авто з весільного кортежу.

Причому весілля це було сестри Олександра Винниченка – одного з п'яти обвинувачених у справі про стрілянину на пляжі "Дублянщина" у 2017 році. Тоді загинула 1 людина, ще 5 зазнали поранень, серед яких і 7-річний хлопчик. Весільна стрілянина у центрі Полтави: відео виклали у мережу Зверніть увагу У центрі Полтави 12 січня сталася перестрілка з пораненими