У Полтаві 18-річний юнак влаштував стрілянину на весіллі: подробиці й відео
12 лютого у Полтаві біля Корпусного парку помітили весільний кортеж, учасники якого відзначилися небезпечною поведінкою. З вікон одного з автомобілів влаштували стрілянину.
Джерело:поліція Полтавської області
Далі ж відео зі стріляниною з'явилося в інстаграмі. У поліції дізналися про інцидент – та розповіли подробиці.
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Весілля зі стріляниною у Полтаві: що відомо
Що каже поліція
- О 12 годині 12 лютого до поліції Полтави надійшло повідомлення про стрілянину з автомобіля, який їздив навколо Корпусного парка (це центр міста).
- Правоохоронці одразу розпочали пошуки порушника, і через 2 години знайшли автомобіль та 18-річного місцевого мешканця. Саме у нього вилучили зброю, з якої найімовірніше й стріляли.
Пістолет вилучили у 18-річного юнака / Фото НПУ
Стрілянина у Полтаві: дивіться відео поліції
Що з'ясували місцеві ЗМІ
- Як пише "Полтавщина", стрілянину влаштували гості весілля. А, власне, стрільцем був водій авто з весільного кортежу.
- Причому весілля це було сестри Олександра Винниченка – одного з п'яти обвинувачених у справі про стрілянину на пляжі "Дублянщина" у 2017 році. Тоді загинула 1 людина, ще 5 зазнали поранень, серед яких і 7-річний хлопчик.
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