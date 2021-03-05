З Польщі завернули український автобус: пасажир заявив, що має COVID-19

5 березня 2021 , 15:59

Джерело:

Lublin112.

Прикордонники не пропустили автобус з України і не дозволили в'їжджати на територію ЄС. Річ у тім, що один із пасажирів заявив, що має позитивний результат тесту на COVID-19.

Стався інцидент на Волині, у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Як повідомляє місцеве видання, відбулося це 3 березня.

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Чому завернули автобус

  • На реєстрацію з’явився громадянин України, який повідомив, що має позитивний результат тесту на COVID-19. Чоловік сказав, що почувається добре і не має тривожних симптомів.
  • Після цього автобус негайно ізольовали у місці, де пасажири не могли контактувати з іншими мандрівниками, які перетинають кордон.
  • Усім пасажирам, які подорожували цим автобусом, відмовили у в'їзді до Польщі.
  • Прикордонники пояснили, що їхніх в'їзд може нести шкоду здоров'ю громадян Польщі.
  • Автобус з 26 пасажирами: 25 громадян України та 1 громадянин Молдови повернувся на територію України.

Польща посилила карантин

  • Ще наприкінці лютого уряд Польщі ввів додаткові вимогу для в'їзду.
  • На польському кордоні, який є також зовнішнім кордоном ЄС, досі діють обмеження, пов'язані з COVID-19.
  • Це і обмеження на в'їзд іноземців до Польщі, і обов’язок пройти карантин після перетину кордону.
  • Карантин мандрівники можуть і не відбувати: для цього необхідно надати негативний результат тесту на COVID-19, що зроблений за 48 годин до поїздки.

Хто може потрапити до Польщі

Станом на березень 2021 року до Польщі в'їзд обмежений. Потрапити можуть лише деякі категорії громадян:

  • є подружжям або дітьми громадян Польщі;
  • мають Карту Поляка;
  • мають право на постійне або тимчасове проживання;
  • мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій самій основі, що й громадяни Польщі,
  • мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт,
  • здобувають освіту у Польщі
  • люди, які їдуть транзитом.