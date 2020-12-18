У Польщі працівникам супермаркету дали умовні терміни за жорстоке поводження з рибою
У Польщі за жорстоке поводження з рибою засудили 3 працівників супермаркету. Колишньому керівнику рибного відділу дали 1 рік умовного позбавлення волі, 2 продавцям – 10 місяців, теж умовно. Зоозахисники заявили, що це "дуже сильний сигнал і удар по варварських практиках".
Суд виніс рішення після 10 років з дня подання позову. У справі йшлося про те, що рибу тримали без води та пакували в сухі пластикові пакети. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.
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Що відомо про позов
- Спершу позов захисників тварин зазнав поразки.
- Проте за результатами повторного розгляду вину трьох співробітників супермаркету таки визнали.
- Чоловік, який на той час був керівником рибного відділу, отримав 1 рік умовного позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки.
- Інших двох працівників засудили на 10 місяців позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки. Також умовно.
Реакція зоозахисників
Кароліна Кушлевич, яка захищає тварин у суді, заявила, що таке рішення суду є ознакою того, що система починає боротися з безкарністю за знущання з тваринами.
Ми погоджуємося вбити живу істоту, щоб вона потім потрапила на нашу тарілку. Я не хочу цього робити. Так само як я не хочу, щоб політики та єпископат вирішували моє жіноче життя,
– сказала вона.
Зоозахисниця додала, що до риб досі ставляться, як до "другосортних" створінь, хоча вони теж є живими та потребують захисту.
Символічне рішення
Як зазначили у Radio Zachod, таке рішення суду є символічним, адже популярною стравою у святковому меню є короп.
Традиційно цю рибу готують під час різдвяних свят не лише у Польщі, а й в інших країнах Східної Європи. Зазвичай короп купують за деякий час до свята ще живою, а потім тримають у наповненій водою посудині або ванній. А безпосередньо перед початком святкувань з риби готують різноманітні страви.
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