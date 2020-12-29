У Польщі виявили розбитий дельтаплан українця-контрабандиста: деталі інциденту
У Польщі на території кордону з Україною виявили розбитий дельтаплан та українського пілота-контрабандиста. Зокрема, у 44-річного чоловіка знайшли пакунки контрабандних сигарет.
Інцидент трапився у лісосмузі поблизу міста Волочин. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі.
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Як трапився інцидент
За даними прикордонників, вони помітили та простежили за польотом невідомого об'єкта. Він пересувався на достатньо великій висоті.
Через падіння дельтаплана, українець травмувався. У прикордонній службі повідомили, що його одразу госпіталізували та надали медичну допомогу.
Розбитий дельтаплан / Фото прикордонної служби Польщі
Наслідки інциденту / Фото прикордонної служби Польщі
Як зазначили прикордонники, за допомогою дельтаплану контрабандист перевозив 8 тисяч пачок сигарет. Їхня вартість становить понад 112 тисяч злотих, а це більше ніж 850 тисяч гривень.
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У прикордонній службі повідомили, що українець хотів скинути коробки з контрабандними сигаретами на польському березі річки Буг. Потім він планував повернутися в Україну.
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