Уряд Польщі на 3 тижні запровадить карантин: що заборонять
У Польщі уряд запровадить національний карантин, який триватиме 3 тижні. Усе для того, щоб стримати поширення захворюваності на COVID-19 в країні.
У Польщі обмеження діятимуть з 28 грудня до 17 січня. Про це розповів міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, повідомляє TVN24.
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За його словами, перед новорічними святами в країні закриють:
- готелі;
- гірськолижні траси;
- торговельні центри.
Також під час локдауна в Польщі обмежать пересування. Це відбуватиметься з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. Людей, які приїдуть в країну на організованому транспорті, зобов'язуватимуть пройти карантин впродовж 10 днів.
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Водночас в країні працюватимуть продуктові магазини та аптеки.
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