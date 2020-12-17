У Польщі уряд запровадить національний карантин, який триватиме 3 тижні. Усе для того, щоб стримати поширення захворюваності на COVID-19 в країні.

У Польщі обмеження діятимуть з 28 грудня до 17 січня. Про це розповів міністр охорони здоров'я Адам Недзельський, повідомляє TVN24.

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За його словами, перед новорічними святами в країні закриють:

готелі;

гірськолижні траси;

торговельні центри.

Також під час локдауна в Польщі обмежать пересування. Це відбуватиметься з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. Людей, які приїдуть в країну на організованому транспорті, зобов'язуватимуть пройти карантин впродовж 10 днів.

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Водночас в країні працюватимуть продуктові магазини та аптеки.

Довідка. Від початку пандемії у Польщі виявили більше ніж 1,16 мільйона хворих на COVID-19. Станом на 17 грудня 2020 року одужали понад 903 тисячі громадян. На жаль, померли від коронавірусу 24 345 осіб.