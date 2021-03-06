Різали автобус: у Польщі розкрили деталі порятунку постраждалих у ДТП українців

Рятувальна операція пасажирів автобуса Познань – Херсон, який потрапив у ДТП 6 березня, була дуже складною. Самостійно вийти з автобуса змогли тільки 4 людей.
Воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт провела у місті Жешуві спільну з поліцією пресконференцію. Там розкрили деталі порятунку постраждалих українців.
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Як рятували постраждалих
- Щоб визволити постраждалих, довелося розрізати автобус.
- До операції залучили понад 100 рятувальників, важку техніку та дрони.
Що ще розповіли під час пресконференції
- Усі постраждалі отримують належну медичну допомогу. На жаль, 14 людей перебувають у вкрай важкому стані.
- Складна епідеміологічна ситуація у Польщі не перешкодила рятувати постраждалих українців.
- Людей, яких не госпіталізовували або вже виписали, наразі розмістили у шкільному гуртожитку в Ярославі.
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