Різали автобус: у Польщі розкрили деталі порятунку постраждалих у ДТП українців

6 березня 2021 , 19:18
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Джерело:

Укрінформ

Рятувальна операція пасажирів автобуса Познань – Херсон, який потрапив у ДТП 6 березня, була дуже складною. Самостійно вийти з автобуса змогли тільки 4 людей.

Воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт провела у місті Жешуві спільну з поліцією пресконференцію. Там розкрили деталі порятунку постраждалих українців.

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Як рятували постраждалих

  • Щоб визволити постраждалих, довелося розрізати автобус.
  • До операції залучили понад 100 рятувальників, важку техніку та дрони.

Що ще розповіли під час пресконференції

  • Усі постраждалі отримують належну медичну допомогу. На жаль, 14 людей перебувають у вкрай важкому стані.
  • Складна епідеміологічна ситуація у Польщі не перешкодила рятувати постраждалих українців.
  • Людей, яких не госпіталізовували або вже виписали, наразі розмістили у шкільному гуртожитку в Ярославі.

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