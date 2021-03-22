У Польщі прокоментували 2 аварії з українськими автобусами на тій самій ділянці дороги
Поблизу польського міста Кошице 6 та 22 березня сталися 2 аварії за участі українських автобусів. Однак інфраструктура, освітлення, стан дорожнього покриття на цій ділянці на моменти ДТП були в належному стані.
Джерело:"Укрінформ"
Про це повідомив речник Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі (GDDKiA) Шимон Пехов'як. І відзначив, що визначити причини 2 смертельних аварій – досить складно.
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Чиновник повідомив, співробітники GDDKiA разом з поліцією перевірили правильність встановлення відбійників і стан покриття після першого ДТП, 6 березня.
За нашим аналізом, вся інфраструктура у цьому місці побудована правильно, відповідно до проєкту і всіх нормативних документів,
– прокоментував Шимон Пехов'як.
Польський посадовець зазначив, незадовго до 22 березня, коли сталася ще одна аварія, зі спецтехніки цю ділянку дороги посипали сіллю через низьку температуру. Також він підкреслив, у цьому місці в нічний час – нормальне освітлення.
До того ж після першого ДТП поблизу Кошице з українським рейсовим автобусом, GDDKiA доручила перевірити безпечність усіх місць, де сходяться відбійники на дорогах і з'їздах.
"Побачимо, що дасть цей аудит. Потім ми будемо робити висновки в масштабах країни", – підсумував він.
Що відомо про смертельні ДТП з українцями в Польщі
- 22 березня 2021 року автобус з українськими пасажирами потрапив у ДТП в Польщі. У транспорті перебували 10 людей – 8 пасажирів та 2 водії.
- Внаслідок аварії загинув водій, який не був за кермом на момент ДТП. Ще 5 українців перебувають у лікарні. Одна з потерпілих перебуває у дуже важкому стані.
- Відомо, що кермувальники автобуса виявилися батьком та сином.
- Смертельна аварія сталася неподалік місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон. Внаслідок автотрощі загинуло 5 людей.
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