Поблизу польського міста Кошице 6 та 22 березня сталися 2 аварії за участі українських автобусів. Однак інфраструктура, освітлення, стан дорожнього покриття на цій ділянці на моменти ДТП були в належному стані.

Про це повідомив речник Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей Польщі (GDDKiA) Шимон Пехов'як. І відзначив, що визначити причини 2 смертельних аварій – досить складно.

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Чиновник повідомив, співробітники GDDKiA разом з поліцією перевірили правильність встановлення відбійників і стан покриття після першого ДТП, 6 березня.

За нашим аналізом, вся інфраструктура у цьому місці побудована правильно, відповідно до проєкту і всіх нормативних документів,

– прокоментував Шимон Пехов'як.

Польський посадовець зазначив, незадовго до 22 березня, коли сталася ще одна аварія, зі спецтехніки цю ділянку дороги посипали сіллю через низьку температуру. Також він підкреслив, у цьому місці в нічний час – нормальне освітлення.

До того ж після першого ДТП поблизу Кошице з українським рейсовим автобусом, GDDKiA доручила перевірити безпечність усіх місць, де сходяться відбійники на дорогах і з'їздах.

"Побачимо, що дасть цей аудит. Потім ми будемо робити висновки в масштабах країни", – підсумував він.

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