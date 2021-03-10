Без страховки не рятували: у Польщі почали лікувати 2 постраждалих у ДТП українців
Постраждалим у ДТП поблизу Кашице українцям, які не мали медичної страховки, нарешті почали надавати допомогу. Медиків вдалося переконати лікувати пацієнтів лише після втручання генерального консула.
Джерело:24 канал
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що постраждалі потребують, зокрема, хірургічного втручання.
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Павлюк зауважив, що чоловікові та жінці відмовляли у лікуванні, бо у них при собі не було страховки.
Але після вчорашньої моєї розмови з представниками лікарні допомогу надали. Я їм сказав, що якщо цього не буде, їх лікарня стане відомою на всю Європу,
– наголосив Павлюк.
Смертельна ДТП у Польщі: деталі
- 6 березня у Польщі потрапив у ДТП автобус Познань – Херсон. У салоні перебували 57 людей. Усі вони – громадяни України.
- Жертвами ДТП стали 5 людей. Тіла загиблих станом на 10 березня перебувають у Польщі, їх готують до відправки в Україну.
- Спершу ЗМІ повідомили про 6 загиблих у ДТП. Однак згодом стало відомо, що Анастасія Кочаткова, яку вважали 6-ю жертвою, на щастя, – жива. Дівчина перебуває у комі.
- Перша група людей, які врятувалися під час аварії, вже прибула в Україну.
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