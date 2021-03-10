Постраждалим у ДТП поблизу Кашице українцям, які не мали медичної страховки, нарешті почали надавати допомогу. Медиків вдалося переконати лікувати пацієнтів лише після втручання генерального консула.

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що постраждалі потребують, зокрема, хірургічного втручання.

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Павлюк зауважив, що чоловікові та жінці відмовляли у лікуванні, бо у них при собі не було страховки.

Але після вчорашньої моєї розмови з представниками лікарні допомогу надали. Я їм сказав, що якщо цього не буде, їх лікарня стане відомою на всю Європу,

– наголосив Павлюк.

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