Авто понівечено вщент: у жахливій ДТП на сході Польщі загинули українці – фото

У Любліні, що на сході Польщі, в ДТП загинули двоє громадян України. Аварія сталася вночі 27 лютого. Відомо, що обидва українці загинули на місці.

Аварія трапилася вночі, приблизно о 1:00 за київським часом. Водій та його пасажир від отриманих травм загинули на місці.

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Деталі аварії на сході Польщі

Трагічна аварія сталася до півночі Польщі у місті Люблін. Водій Volkswagen Passat на великій швидкості раптово з'їхав з дороги та влетів у дорожній знак, а після цього – у дерево. Удар був такої сили, що автомобіль зігнувся навпіл, а двигун викинуло на інший бік дороги.

Що відомо про жертв

Польські медики терміново прибули на місце події, але 24-річний водій та його 22-річний пасажир отримали травми, що були несумісні з життям.

Відомо, що автомобіль був зареєстрований на двох громадян України, які проживали в Любліні. Поліція і прокуратура встановлюють обставини трагедії.



На сході Польщі трапилася ДТП / Фото Люблінської поліції



У ДТП у Польщі померли українці / Фото Люблінської поліції