У Польщі в ДТП потрапив український автобус: є жертва та постраждалі – фото

Джерело:tvn24
Пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП на півдні Польщі. Це сталося після опівночі 22 березня. 1 людина загинула, 4 – у лікарні.
Аварія сталася неподалік місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон. Тоді загинули 5 людей.
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Де сталася аварія: дивіться на карті
Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини моторошної аварії. Наразі автомагістраль A4 у місці аварії заблокована, там працює поліція та інші служби.
За словами речника МЗС Олега Ніколенка, генконсульство України в Любліні взаємодіє з польською стороною для з'ясування обставин ДТП й надає постраждалим консульську допомогу.
Смертельна аварія в Польщі 22 березня / Фото PAP
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