Пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП на півдні Польщі. Це сталося після опівночі 22 березня. 1 людина загинула, 4 – у лікарні.

Аварія сталася неподалік місця, де 6 березня розбився український автобус Познань – Херсон. Тоді загинули 5 людей. Раніше Автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП в Польщі: 5 українців загинули – фото Подробиці про ДТП Під час ДТП в автобусі перебувало 2 водіїв та 8 пасажирів, усі вони – українці. Одна людина загинула на місці, 4 – потрапили у лікарню з травмами різної тяжкості.

Як зазначив речник пожежної служби Підкарпатського воєводства Марцін Бетлея, 5 інших пасажирів українського автобуса госпіталізації не потребують.

За попередньою інформацією від поліцейський, водій транспортного засобу був тверезим.

За даними управління національних доріг та автомагістралей, автобус влетів у відбійник на з'їзді до пункту обслуговування пасажирів "Кашице", перевернувся та впав у кювет. Де сталася аварія: дивіться на карті Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини моторошної аварії. Наразі автомагістраль A4 у місці аварії заблокована, там працює поліція та інші служби. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, генконсульство України в Любліні взаємодіє з польською стороною для з'ясування обставин ДТП й надає постраждалим консульську допомогу. Смертельна аварія в Польщі 22 березня / Фото PAP Новина доповнюється….