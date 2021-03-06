У Польщі допитали другого водія автобуса Познань – Херсон

Джерело:WNP
Польська прокуратура допитала другого водія українсього автобуса, який потрапив у ДТП біля міста Кашице. У мить, коли автобус злетів у кювет, цей водій не перебував за кермом.
Заступниця районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що другого водія допитували як свідка.
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Наразі правоохоронці перевіряють інформацію, яку озвучив чоловік. Усі деталі допиту прокуратура поки тримає у таємниці.
Водій, який був за кермом під час трагедії, наразі перебуває у лікарні.