У Польщі допитали другого водія автобуса Познань – Херсон

6 березня 2021 , 23:59
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Джерело:

WNP

Польська прокуратура допитала другого водія українсього автобуса, який потрапив у ДТП біля міста Кашице. У мить, коли автобус злетів у кювет, цей водій не перебував за кермом.

Заступниця районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що другого водія допитували як свідка.

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Наразі правоохоронці перевіряють інформацію, яку озвучив чоловік. Усі деталі допиту прокуратура поки тримає у таємниці.

Водій, який був за кермом під час трагедії, наразі перебуває у лікарні.

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