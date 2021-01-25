У Польщі п'яний українець сів за кермо та влетів у кладовище: фото

У польському місті Вронкі 24 січня 21-річний громадянин України влетів у кладовище. Чоловік протаранив огорожу та пошкодив 9 надгробків.

Джерело: поліція Шамотульського повіту.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП близько 4 години ранку.

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Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду

Приїхавши на місце події, поліцейські допитали свідків та оглянули ділянку аварії. Вони провели експертизу та з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat перебував за кермом у нетверезому стані – в його крові було знайдено 1,2 проміле алкоголю.

Правоохоронці вилучили траспортний засіб, а українця заарештували.



Українець в Польщі влетів у кладовище / Фото пресцентру поліції Шамотульського повіту

Що загрожує громадянину України

На чоловіка 25 січня склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані, яке призвело до ДТП. Йому загрожує тюремний термін, заборона на водіння та штраф.

Справу розслідують правоохоронці відділення поліції у Вронках.



Українець у Польщі влаштував ДТП / Фото пресцентру поліції Шамотульського повіту

Місто Вронкі в Польщі: карта