У Польщі п'яний українець сів за кермо та влетів у кладовище: фото
У польському місті Вронкі 24 січня 21-річний громадянин України влетів у кладовище. Чоловік протаранив огорожу та пошкодив 9 надгробків.
Джерело: поліція Шамотульського повіту.
Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП близько 4 години ранку.
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Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду
Приїхавши на місце події, поліцейські допитали свідків та оглянули ділянку аварії. Вони провели експертизу та з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen Passat перебував за кермом у нетверезому стані – в його крові було знайдено 1,2 проміле алкоголю.
Правоохоронці вилучили траспортний засіб, а українця заарештували.
Українець в Польщі влетів у кладовище / Фото пресцентру поліції Шамотульського повіту
Що загрожує громадянину України
На чоловіка 25 січня склали протокол за керування автомобілем у нетверезому стані, яке призвело до ДТП. Йому загрожує тюремний термін, заборона на водіння та штраф.
Справу розслідують правоохоронці відділення поліції у Вронках.
Українець у Польщі влаштував ДТП / Фото пресцентру поліції Шамотульського повіту
Місто Вронкі в Польщі: карта
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