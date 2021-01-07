Польща висунула Новаку нові обвинувачення у корупції
Славоміру Новаку прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення. Цього разу мовиться про період діяльності Новака на державній посаді в Україні.
Зміст нових обвинувачень польскі правоохоронці наразі не розкривають, однак відомо, що судові заходи вже завершені. Про це повідомляє RMF 24.
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У прокуратурі Варшави наголосили, що додаткові обвинувачення щодо Новака ґрунтуються на корупційних порушеннях.
Через необхідність проведення судових заходів з іншими затриманими прокуратура не надає детальної інформації про зміст обвинувачень та позицію Новака,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про справу Новака
- Славомір Новак – ексглава Укравтодору.
- У липні 2020 року його затримали у Польщі.
- Новака звинувачують у корупції.
- Розслідування проти ексглави Укравтодору проводять відразу 2 країни: Україна та Польща.
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