Скільки польських віз отримали українці у 2020 році: деталі
Польща у 2020 році видала українцям понад пів мільйона віз. Однак не всі охочі отримали відповідні документи на виїзд. Польські консульства відмовили у наданні візи майже 16 тисячам громадян України.
Цікаво, що у 2019 році українці отримали майже вдвічі більше польських віз. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь пресслужби МЗС Польщі.
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Що відомо про візи до Польщі
- У 2020 році Польща видала українцям 512 339 віз.
- Водночас торік польські консульства відмовили 15 765 громадянами України в отриманні віз, що становить 2,9% від загальної кількості поданих візових анкет.
- У 2019 році Польща видала 899 605 віз для українців, тобто на 43,1% більше ніж торік.
- Як пояснили у польському МЗС, це сталося через пандемію коронавірусу. З середини березня до кінця травня 2020 року польські консульства в Україні не працювали.
- Коли роботу відновили, візи спочатку видавали особам для працевлаштування в аграрному секторі Польщі.
Українці в Польщі
- На кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 мільйона українців.
- Після запровадження локдауну в березні додому повернулися понад 150 тисяч українських трудових мігрантів.
- Влітку українці почали масово повертатися на роботу до Польщі.
- Влада сусідньої країни пішла на певні поступки трудовим мігрантам з ЄС та українцям. Людям, які на момент локдауну легально там перебували, дозволили залишитися на період пандемії та 30 днів після її завершення, навіть попри закінчення віз. Ця норма функціонує донині.
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