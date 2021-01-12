Польща у 2020 році видала українцям понад пів мільйона віз. Однак не всі охочі отримали відповідні документи на виїзд. Польські консульства відмовили у наданні візи майже 16 тисячам громадян України.

Цікаво, що у 2019 році українці отримали майже вдвічі більше польських віз. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на відповідь пресслужби МЗС Польщі. Дізнайтеся також Осиротіла донечка: у Польщі чоловік вбив свою дружину-українку Що відомо про візи до Польщі У 2020 році Польща видала українцям 512 339 віз.

Водночас торік польські консульства відмовили 15 765 громадянами України в отриманні віз, що становить 2,9% від загальної кількості поданих візових анкет.

У 2019 році Польща видала 899 605 віз для українців, тобто на 43,1% більше ніж торік.

Як пояснили у польському МЗС, це сталося через пандемію коронавірусу. З середини березня до кінця травня 2020 року польські консульства в Україні не працювали.

Коли роботу відновили, візи спочатку видавали особам для працевлаштування в аграрному секторі Польщі. Українці в Польщі На кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 мільйона українців.

Після запровадження локдауну в березні додому повернулися понад 150 тисяч українських трудових мігрантів.

Влітку українці почали масово повертатися на роботу до Польщі.

Влада сусідньої країни пішла на певні поступки трудовим мігрантам з ЄС та українцям. Людям, які на момент локдауну легально там перебували, дозволили залишитися на період пандемії та 30 днів після її завершення, навіть попри закінчення віз. Ця норма функціонує донині.