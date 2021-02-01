Польща послабила карантин по всій країні: що змінилось

Влада Польщі з 1 лютого послабила карантинні обмеження, введенні через спалах COVID-19. Зокрема запрацювали торгові центри і музеї.
Джерело: "Польське радіо"
Карантин послабили на численні прохання підприємців, які економічно постраждали від обмежень.
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"Оскільки ми відновлюємо торгівлю, ми також вирішили прислухатися до закликів підприємців, і скасувати "годинник" для пенсіонерів", – сказав глава польського Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський.
Інші обмеження у Польщі можуть скасувати в середині лютого. Однак це залежатиме від показників захворюваності.Довідка. Карантин у Польщі посилили в кінці грудня. Тоді в країні якраз розпочався процес вакцинації населення від COVID-19.