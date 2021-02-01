Польща послабила карантин по всій країні: що змінилось

Влада Польщі з 1 лютого послабила карантинні обмеження, введенні через спалах COVID-19. Зокрема запрацювали торгові центри і музеї.

Джерело: "Польське радіо"

Карантин послабили на численні прохання підприємців, які економічно постраждали від обмежень.

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"Оскільки ми відновлюємо торгівлю, ми також вирішили прислухатися до закликів підприємців, і скасувати "годинник" для пенсіонерів", – сказав глава польського Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський.

Які обмеження скасували у Польщі

Запрацювали торгоці центри.

Для пенсіонерів скасували "годинник", який дозволяв відвідувати магазини лише з 10 до 12 години дня.

Свою роботу відновили також музеї та мистецькі галареї.

Інші обмеження у Польщі можуть скасувати в середині лютого. Однак це залежатиме від показників захворюваності.

Коронавірус у Польщі: що відомо

Станом на 1 лютого у Польщі підтвердили 2 503 нових випадків інфікування коронавірусом.

Від неділі, 31 січня, померли 42 хворих. На щастя, одужали 6 169 осіб.

Від початку епідемії коронавірусу в країні зафіксували 1 515 889 випадків зараження.

Карантин у Польщі посилили в кінці грудня. Тоді в країні якраз розпочався процес вакцинації населення від COVID-19.