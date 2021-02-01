Польща послабила карантин по всій країні: що змінилось
Влада Польщі з 1 лютого послабила карантинні обмеження, введенні через спалах COVID-19. Зокрема запрацювали торгові центри і музеї.
Джерело: "Польське радіо"
Карантин послабили на численні прохання підприємців, які економічно постраждали від обмежень.
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"Оскільки ми відновлюємо торгівлю, ми також вирішили прислухатися до закликів підприємців, і скасувати "годинник" для пенсіонерів", – сказав глава польського Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський.
Які обмеження скасували у Польщі
- Запрацювали торгоці центри.
- Для пенсіонерів скасували "годинник", який дозволяв відвідувати магазини лише з 10 до 12 години дня.
- Свою роботу відновили також музеї та мистецькі галареї.
Інші обмеження у Польщі можуть скасувати в середині лютого. Однак це залежатиме від показників захворюваності.
Коронавірус у Польщі: що відомо
- Станом на 1 лютого у Польщі підтвердили 2 503 нових випадків інфікування коронавірусом.
- Від неділі, 31 січня, померли 42 хворих. На щастя, одужали 6 169 осіб.
- Від початку епідемії коронавірусу в країні зафіксували 1 515 889 випадків зараження.
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