Половина українців живе у злиднях: дані Інституту демографії
Соціологи проаналізували рівень доходів українців за підсумками першого півріччя 2020 року. Виявляються, що половина населення країни живе у злиднях.
Джерело: LIGA.net
Такі дані Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України озвучила в інтерв'ю директорка Елла Лібанова.
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Як вимірювали рівень бідності
Вона уточнила, що у 2020 році українці стали біднішими, тому що багато з них втратили доходи через карантин.
Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий,
– сказала Лібанова.
Показник рівня бідності від ІДСД оснований на "розрахунковому прожитковому мінімумі". Зокрема, на середину 2020 року він становив 3 845 гривень. Водночас "офіційний" мінімум, яким оперує Мінсоцполітики нижчий – 2 тисячі 27 гривень.
Характерні особливості бідних людей
- Відсутність вищої освіти. Рівень бідності серед громадян з вищою освітою – 11%, з середньою освітою – 29%.
- Робота з неповним робочим днем або тижнем.
- Зарплата, яка межує з мінімальною. З 1 січня 2021 року вона становить 6000 гривень.
- Багатодітні сім'ї.
"Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити 2 дітей навіть за низькими українськими стандартами. Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують", – сказала Лібанова.
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