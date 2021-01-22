Полонених із ОРДЛО передаватимуть через Білорусь. Їх повезуть маршрутом Ростом-на-Дону – Мінськ – Київ. Точна кількість українців, які повернуться додому, досі невідома.

Таку інформацію повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. У коментарі виданні "Радіо Свобода" вона спростувала інформацію, яку розповсюджували деякі політики.

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Також Денісова наголосила, що нової інформації щодо повернення полонених немає. Невідомою також залишається і кількість громадян України, яких повернуть.

Деякі політики почали розповсюджувати іншу інформацію, що нібито (передавати полонених – 24 канал) будуть через Майорськ (КПВВ "Майорське" – 24 канал), а потім все ж таки відбулося так, як відбулося. Тобто, вони за планами поїхали через Донецьк – Луганськ – Ростов-на-Дону – Мінськ,

– зауважила Денісова.

Що відомо про повернення полонених

Віктор Медведчук 21 січня заявив, що йому передадуть 4 жінки, хоча раніше говорили про 9 осіб. Також Медведчук заявив, що написав лист до СБУ з проханням про таку передачу на КПВВ "Майорськ". Його російські окупанти назвали "посередником" у передачі утримуваних.

За даними громадської організації "Східна правозахисна група", полонених перевезли в Росію ще 20 січня, щоб згодом через Білорусь повернути в Україну літаком Медведчука. На думку організації, це був запасний варіант, якщо СБУ і президент Володимир Зеленський не погодяться на "Майорськ".

16 січня російські ЗМІ розповсюдили новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук 21 січня заявив, що процес передачі полонених нардепу Віктору Медведчуку – припинено.