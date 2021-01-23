Скандал у СБУ: полковника затримали за підозрою у підготовці вбивства генерала – фото
Полковника "Альфи" затримали за підозрою в підготовці вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Спробували затримати і ймовірного замовника (колишнього заступника Івана Баканова – Дмитра Нескоромного), але він втік просто у кайданках.
Що відомо про затримання полковника "Альфи" 22 січня
Полковника "Альфи" (антитерористичний спецпідрозділ Служби безпеки України) затримали 22 січня – його запідозрили у підготовці вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Про це у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.
Радимо переглянути "Схеми" показали елітне майно родини глави внутрішньої безпеки СБУ – Андрія Наумова
Видання Naspravdi.Today вказує ім'я затриманого – Юрій Расюк, працівник управління "К" СБУ (головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю).
А керував операцією із затримання начебто Олександр Поклад, який у квітні 2020 року затримував і генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.
Затримання полковника СБУ: дивіться фото, оприлюднені ЗМІ
Колишнього заступника Баканова вважають замовником вбивства
- Замовником вбивства, за даними ЗМІ, начебто вважають колишнього заступника голови СБУ Івана Баканова – Дмитра Нескоромного.
- Його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки, Але у якийсь спосіб Нескоромному вдалося втекти "просто у БР" (браслети ручні, простіше кажучи – кайданки).
- За даними Бутусова, колишнього заступника глави СБУ Нескоромного вже оголосили в розшук, а також заборонили йому виїзд за кордон.
Журналіст вважає, що вся ця ситуація свідчить про одне: "В оточенні Баканова почалися відкриті кримінальні розборки між групами впливу".
Хто такий Дмитро Нескоромний?Дмитро Нескоромний – полковник СБУ, 1 липня за призначенням президента Зеленського став заступником голови СБУ Івана Баканова, а з 8 листопада – першим заступником. Цю посаду він обіймав до 13 березня 2020, того дня Зеленський звільнив Нескоромного, і наразі він перебуває у структурі СБУ без посади.
Зауважимо, що Нескоромний також відомий тим, що брав участь у гучному затриманні "діамантових прокурорів".
Цікавий факт: у листопаді 2019 у ЗМІ з'явилася інформація, що на Банковій побилися Іван Баканов і Андрій Богдан. А причиною конфлікту був начебто саме Нескоромний – Богдан хотів його призначення на посаду начальника Головного слідчого управління СБУ, але Баканов мав іншу думку з цього приводу.
Поділитися новиною