Полковника "Альфи" затримали за підозрою в підготовці вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Спробували затримати і ймовірного замовника (колишнього заступника Івана Баканова – Дмитра Нескоромного), але він втік просто у кайданках.

Що відомо про затримання полковника "Альфи" 22 січня

Полковника "Альфи" (антитерористичний спецпідрозділ Служби безпеки України) затримали 22 січня – його запідозрили у підготовці вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Про це у фейсбуці написав журналіст Юрій Бутусов.

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Видання Naspravdi.Today вказує ім'я затриманого – Юрій Расюк, працівник управління "К" СБУ (головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю).

А керував операцією із затримання начебто Олександр Поклад, який у квітні 2020 року затримував і генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

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Колишнього заступника Баканова вважають замовником вбивства

Замовником вбивства, за даними ЗМІ, начебто вважають колишнього заступника голови СБУ Івана Баканова – Дмитра Нескоромного.

Його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки, Але у якийсь спосіб Нескоромному вдалося втекти "просто у БР" (браслети ручні, простіше кажучи – кайданки).

За даними Бутусова, колишнього заступника глави СБУ Нескоромного вже оголосили в розшук, а також заборонили йому виїзд за кордон.

Журналіст вважає, що вся ця ситуація свідчить про одне: "В оточенні Баканова почалися відкриті кримінальні розборки між групами впливу".

Зверніть увагу: офіційна інформація з СБУ з приводу можливого затримання Расюка і Нескоромного наразі не надходила.