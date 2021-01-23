Полковника СБУ затримують за спробу вбивства заступника глави СБУ, яке організував інший заступник глави СБУ. Затримало, звичайно, теж СБУ. Приїхали. Далі читайте російською.

Игры престолов отдыхают. Стыдоба.

Деталней СБУ официально подтвердила задержание сотрудника по подозрению в подготовке убийства коллеги

Что это было?

Почему? Почему один зам Баканова заказывает убийство другого зама Баканова. Так ведь даже у мафии не особо принято. Не красиво, как то. Хотя больше всего, конечно же, это напоминает разборки в бандитском синдикате.

Причем, во всех спецслужбах мира идет внутривидовая борьба. Туда идут люди не только без страха и упрека, но зачастую не обремененные моральными ценностями. Работа такая, на самом деле. Поэтому интриги. Подставы. И прочее.

Но не убийства же коллег-конкурентов?

Так почему же такое случилось в СБУ

Которое возглавляет самый порядочный юрист в мире, по словам президента. Что, правда, не мешает ему ходить на день рождения Суркиса. Тоже порядочного…

Так вот, почему? Потому что украинское СБУ – это давно не про "работу". Это про бабло. СБУ давно превратился в самого большого рэкетира и контрабандиста в Украине. И это знают все. И разборки там становятся такими же, как разборки в бандитском синдикате. Потому что за бабло.

И да, в СБУ есть честные ребята. Которые хорошо делают свою работу. Контрразведчики. В Украине умеют делать и такую работу. И операция по вагнеровцам тому пример. Но они в тени. Они и должны быть в тени, в принципе. Но не в такой…

Они в тени подразделений, которые занимаются экономикой. Подразделений, сидящих на потоках. Подразделений, ставших ночных кошмаром для честного бизнеса. Подразделений, забирающих сервера у айтишников.

Бандитский синдикат

СБУ, вместе с судами, давно стало наибольшим препятствием на пути инвестиций в Украину. Это для борьбы с ними нужны инвестиционные няни. Это они шлагбаум, который не дает зайти инвестициям в страну.

Просто представьте картину. Встретился президент Украины с самим Безосом. Ну повезло. Поймал его где-то. И говорит ему человеческим голосом "давай ты построишь дата-центр на миллиард миллиардов недалеко от нашей АЭС. Там электрика дешевая. Тебе хорошо, нам хорошо, всем хорошо". А Безос как представит, что в его дата-центр нагрянет СБУ, так и поймет, что такое хорошо не нужно.

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СБУ останется бандитским синдикатом пока ему будет позволено заниматься экономикой. И пока есть потоки в сотни миллионов долларов, за них будут биться. Любыми методами. И пока мы не реформируем СБУ за кресло зама главы СБУ будут биться с большим остервенением, чем за Железный трон.

Потому что бабло…

Источник: Facebook