Український політв'язень Валентин Вигівський, що перебуває у Кіровській області, – у вкрай важкому психоемоційному стані. Також бранця Кремля турбують сильні болі у хребті, проте він не може отримати належної медичної допомоги.

Бранець перебуває у повній ізоляції

За словами матері Валентина, він тримається з останніх сил. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці.

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Вигівського, який перебуває у незаконному ув'язненні вже 7 рік, утримують в ізоляції від зовнішнього світу. Чоловіку недоступні телебачення, преса та радіо. На прогулянку бранця виводять лише в окремій клітці.

Останній лист батьки отримали наприкінці жовтня

Єдина розрада – це паперові листи, які Валентин може писати батькам. Проте листування обмежують, коли в'язень перебуває в штрафному ізоляторі.

За словами батьків, останній лист від сина вони отримали ще 22 жовтня 2020 року.

Важливо! Вигівського турбують сильні болі у хребті, проте про належну медичну допомогу і не мовиться.

У камері Вигівського – дуже холодно

Денісова наголосила, що Вигівського тримають у приміщенні камерного типу з низкою обмежень. Йому не дозволені телефонні розмови, довготермінові побачення, навіть перелік продуктів, які можна купити у тюремному магазині, скоротили. У камері – дуже холодно. Періодично Валентина переводять до штрафного ізолятора – на 15 діб. У таких нелюдських умовах українець вже перебуває 4 роки.

Крім того, через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, представників консульської служби України в РФ не допускають до нашого співгромадянина,

– зазначила омбудсменка.

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Денісова просить відреагувати міжнародну спільноту

Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з вимогою припинити такі ганебні дії щодо українця. Також українська захисниця прав людини закликала до реакції міжнародну спільноту.