Український політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну. Військового Збройних сил України понад 3 роки незаконно утримували у виправній колонії в російському місті Торжок.

Про повернення бранця Кремля додому ввечері 24 грудня повідомила у телеграмі омбудсменка Людмила Денисова.

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За її словами, Олександр Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув в пункт пропуску "Бачівськ".

Там його зустріли рідні, а також представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ,

– повідомила Денісова.

Далі політв'язень вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.

Денісова також нагадала, що Шумкова звільнили з колонії 23 грудня. Після цього він перебував у "центрі тимчасового утримання іноземних громадян УМВС Росії у Тверській області".

Бранець Кремля подякував омбудсменці за сприяння у поверненні додому.



Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну / Телеграм Людмили Денісової

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