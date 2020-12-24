Політв'язень Шумков вже в Україні: щемливі фото
Український політв'язень Олександр Шумков повернувся в Україну. Військового Збройних сил України понад 3 роки незаконно утримували у виправній колонії в російському місті Торжок.
Про повернення бранця Кремля додому ввечері 24 грудня повідомила у телеграмі омбудсменка Людмила Денисова.
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За її словами, Олександр Шумков перетнув російсько-український кордон і прибув в пункт пропуску "Бачівськ".
Там його зустріли рідні, а також представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ,
– повідомила Денісова.
Далі політв'язень вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.
Денісова також нагадала, що Шумкова звільнили з колонії 23 грудня. Після цього він перебував у "центрі тимчасового утримання іноземних громадян УМВС Росії у Тверській області".
Бранець Кремля подякував омбудсменці за сприяння у поверненні додому.
Бранець Кремля Шумков повернувся в Україну / Телеграм Людмили Денісової
Шумков подякував Денісові: дивіться відео
Що відомо про ув'язнення Шумкова
- Олександр Шумков був військовим 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України.
- Російські спецслужби спіймали його наприкінці серпня 2017 року. Бійця викрали і вивезли на територію Росії.
- У грудні 2018 року в Брянській області 29-річного Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі. Причина – нібито участь в організації "Правий сектор".
- Шумкова визнали винним в організації екстремістської діяльності.
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