Політв'язень Кремля Гліб Шаблій повернувся в Україну

5 березня 2021 , 19:38
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба повідомив про повернення в Україну політичного в'язня Кремля Гліба Шаблія. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.

Глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Гліба Шаблія з поверненням в Україну.

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Гліб Шаблій – в Україні

Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.

За його словами, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували 2-денне повернення політв'язня Кремля зі Сибіру.

Важливо! Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що у Росії та в Криму незаконно утримують щонайменше 100 українців. Крім того, кількість політв'язнів постійно росте.

Що відомо про ув'язнення Шаблія

  • У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував 2 людей яких охрестили "українськими диверсантами".
  • Один з них – Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Інший – Гліб Шаблій, якого називали "українським офіцером".
  • До слова, Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.