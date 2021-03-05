Політв'язень Кремля Гліб Шаблій повернувся в Україну

Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба повідомив про повернення в Україну політичного в'язня Кремля Гліба Шаблія. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.
Глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Гліба Шаблія з поверненням в Україну.
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Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.
За його словами, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували 2-денне повернення політв'язня Кремля зі Сибіру.Важливо! Раніше українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що у Росії та в Криму незаконно утримують щонайменше 100 українців. Крім того, кількість політв'язнів постійно росте.