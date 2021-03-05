Політв'язень Кремля Гліб Шаблій повернувся в Україну

Дмитро Кулеба повідомив про повернення в Україну політичного в'язня Кремля Гліба Шаблія. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.

Глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Гліба Шаблія з поверненням в Україну.

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Гліб Шаблій – в Україні

Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,

– зазначив Кулеба.

За його словами, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували 2-денне повернення політв'язня Кремля зі Сибіру.

Що відомо про ув'язнення Шаблія