Політв'язень Кремля Гліб Шаблій повернувся в Україну
Дмитро Кулеба повідомив про повернення в Україну політичного в'язня Кремля Гліба Шаблія. Більш ніж 4 роки його незаконно утримували у в'язницях окупованого Криму та Росії.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав Гліба Шаблія з поверненням в Україну.
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Гліб Шаблій – в Україні
Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в Росії, повний термін,
– зазначив Кулеба.
За його словами, після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували 2-денне повернення політв'язня Кремля зі Сибіру.
Що відомо про ув'язнення Шаблія
- У листопаді 2016 року окупаційний суд Криму заарештував 2 людей яких охрестили "українськими диверсантами".
- Один з них – Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називали "полковником Головного розвідуправління України". Інший – Гліб Шаблій, якого називали "українським офіцером".
- До слова, Стогній вийшов на волю у лютому 2020 року.
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