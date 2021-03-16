Підкинув у сарай мішок, – у поліції пояснили, чому так довго шукали тіло Марії Борисової

Тіло 7-річної Марії Борисової шукали 4 дні, бо підозрюваний у вбивстві дівчинки міг заховати його в одній з господарських будівель. Чоловік вочевидь розраховував, що повторних обшуків не проводитимуть.

Начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін розповів, що підозрюваний міг ретельно заховати тіло дівчинки. Поверхневий огляд не дав можливості його виявити.

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Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість вже прочісували кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув в сарай мішок з тілом убитої дівчинки,

– зауважив Прокудін.

Однак вже вранці місцеві жителі та поліцейські виявили тіло вбитої дівчинки.

Що ще розповів Прокудін