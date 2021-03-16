Підкинув у сарай мішок, – у поліції пояснили, чому так довго шукали тіло Марії Борисової
Тіло 7-річної Марії Борисової шукали 4 дні, бо підозрюваний у вбивстві дівчинки міг заховати його в одній з господарських будівель. Чоловік вочевидь розраховував, що повторних обшуків не проводитимуть.
Джерело:"Сегодня"
Начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін розповів, що підозрюваний міг ретельно заховати тіло дівчинки. Поверхневий огляд не дав можливості його виявити.
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Ми припускаємо, що чоловік розраховував на те, що місцевість вже прочісували кілька разів і повторно проходити не будуть. Тому вночі підкинув в сарай мішок з тілом убитої дівчинки,
– зауважив Прокудін.
Однак вже вранці місцеві жителі та поліцейські виявили тіло вбитої дівчинки.
Що ще розповів Прокудін
- Спершу підозрюваний спокійно дозволив правоохоронцям оглянути своє житло.
- Однак спершу правоохоронці шукали живу дівчинку, а не сліди злочину.
- У той час підозрюваний у вбивстві приходив на виклики поліції та давав свідчення.
Убивство 7-річної Марії Борисової: головне
- Марійка Борисова зникла ще 7 березня. Дівчинку шукали сотні людей – спершу батьки, згодом правоохоронці та волонтери.
- Тіло Борисової знайшли 11 березня у сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. Дівчинку задушили та, ймовірно, зґвалтували.
- 13 березня Марійку Борисову поховали у рідному селі Щасливе.
- Підозрюваного у вбивстві дівчинки – 63-річного жителя Щасливого – вже затримали. Правоохоронці заявили, що проситимуть для нього довічного позбавлення волі
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