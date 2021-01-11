Внаслідок надзвичайної події, яка сталася 11 січня під час прогулянки на території садочку № 7 у Вінниці, незначні травми отримали 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків. Із кваліфікацією інциденту поліцейські поки що не визначились.

Криміналісти, вибухотехніки та слідчі, які працювали на місці події, з'ясували, що поблизу дітлахів вибухнула саморобна петарда. Про це повідомили у пресслужбі поліції України.

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Небезпечний предмет діти знайшли під час прогулянки, а не принесли з собою до дитячого садка.

Вибух від удару

Як стверджують працівники дошкільного закладу, діти звідкись взяли схожий на м'яч предмет, з яким вирішили погратися на гірці. Там він і здетонував. За попередніми даними, петарда вибухнула, коли хтось з малечі або впустив його, або вдарив іграшкою.

Судячи з фото та відео з місця подій, вибух був доволі потужним як для петарди. Внаслідок інциденту постраждали двоє 6-річних хлопчиків, а також молодша від них на рік дівчинка.



Поліцейські з'ясовують, звідки у дитячому садочку з'явився вибухонебезпечний предмет / Фото поліції України

Медики надали їм допомогу на місці події. Госпіталізація їм не знадобилася.

Хто саме залишив небезпечний предмет на території дитячого садочка, наразі з'ясовують слідчі.

Дивіться відео з місця вибуху саморобної петарди у дитячому садочку Вінниці: