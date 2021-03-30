Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що мітингувальники 20 березня під Офісом Президента несли загрозу поліції діалогу. Через те, що правоохоронці не мали екіпірування, їм могли завдати шкоду.

Відтак представників поліції діалогу довелося евакуювати. Про це голова Національної поліції Ігор Клименко заявив під час виступу у Верховній Раді.

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Поліція діалогу на протестах під ОП

Протестувальники попросили, за словами Клименка, щоб поліція діалогу перебувала між Офісом Президента і ними. Як гарант безпеки і відкритого спілкування між силовиками і громадянами. Однак їм стала загрожувати небезпека, коли градус протесту став наростати, сказав очільник Нацполу.

Наші поліцейські перед ОП стояли обличчям до активістів. Фактично, нам потрібно було евакуювати звідти перемовників, бо їм реально загрожувала небезпека. А з екіпірування вони мали лише екіпірувальні жилети,

– зазначив Клименко.

Щоб запобігти можливій пожежі через фаєри, у натовп побігли рятувальники. Їх супроводжували поліцейські, на що мітингарі бурхливо відреагували. Втім, поліцейські не відповідали на агресію агресію і не велися на провакації, розповів Клименко.

Протест під ОП 20 березня: коротко