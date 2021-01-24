Поліція звільнила викраденого чоловіка у Харкові: як це було – фото, відео

У Харкові правоохоронці розшукали викраденого 26-річного місцевого чоловіка. Потерпілого вивезли у Кіровоградську область та силоміць утримували у підвалі.

Поліцейські звільнили заручника та затримали 2 зловмисників, які наглядали за ним. Про це інформує пресслужба поліції Харківської області.

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Що відомо про викрадення чоловіка

21 січня близько 15:00 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від очевидця про викрадення людини.

Він розповів, що на парковці торговельного центру на вулиці Академіка Павлова 3 невідомих силою затягли до автомобіля Mercedes чоловіка. Той намагався опиратися, але безуспішно.

На вказаному місці правоохоронці виявили автомобіль Лексус, на якому пересувався потерпілий, а також його особисті речі, документи та гроші.



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини

Що відомо про викраденого

Родичі викраденого 26-ріного харків’янина повідомили, що він ніде не працював і часто допомагав батьку, який веде бізнес у ТЦ "Барабашово".

Також у родині немає жодних кредитів чи боргів.

Друзі чоловіка також заявили, що йому ніхто не загрожував.

Як поліцейські розслідували справу

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

В усій області ввели план "Перехоплення".

Під час перегляду міських камер відеоспостереження правоохоронці відстежили маршрут викрадачів.

Згодом в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги працівники карного розшуку виявили спалений автомобіль, на якому перевозили викраденого чоловіка.

Оперативники встановили місце, де утримували його, і 23 січня під час спецоперації харківські і кіровоградські правоохоронці викраденого звільнили.



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини

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Що розповів потерпілий

Вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли 3 невідомих, один з яких почав його душити. Його силоміць запхнули в автомобіль Mercedes-Benz чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв’язали. Деякий час вони їхали, а потім заручника пересадили в інший автомобіль, на якому привезли до будинку, де і утримували його кілька днів.

Потерпілий був зв’язаний мотузками, його постійно били та принижували, але ніяких вимог до нього не висували. Після звільнення харків’янину надали медичну допомогу.

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Зловмисників затримали

Поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України 2 чоловіків 46 та 45 років, які охороняли викраденого.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють особу замовника злочину, а також його мотиви, які спонукали піти на викрадення людини.



Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини