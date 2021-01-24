Поліція звільнила викраденого чоловіка у Харкові: як це було – фото, відео

У Харкові правоохоронці розшукали викраденого 26-річного місцевого чоловіка. Потерпілого вивезли у Кіровоградську область та силоміць утримували у підвалі.
Поліцейські звільнили заручника та затримали 2 зловмисників, які наглядали за ним. Про це інформує пресслужба поліції Харківської області.
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Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини
Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини
Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини
Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини
Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини
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Вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли 3 невідомих, один з яких почав його душити. Його силоміць запхнули в автомобіль Mercedes-Benz чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв’язали. Деякий час вони їхали, а потім заручника пересадили в інший автомобіль, на якому привезли до будинку, де і утримували його кілька днів.
Потерпілий був зв’язаний мотузками, його постійно били та принижували, але ніяких вимог до нього не висували. Після звільнення харків’янину надали медичну допомогу.
Поліція звільнила викраденого напередодні чоловіка у Харкові: відео поліції
Поліцейські звільнили харків'янина, якого силоміць утримували на Кіровоградщині / Фото поліції Харківщини