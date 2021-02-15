У Лисичанську пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям: поліція знайшла вандалів – фото

15 лютого 2021 , 08:22
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Джерело:

Нацполіція

У Луганській області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліцейські знайшли зловмисників, один з них виявився неповнолітнім.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів у межах відкритого кримінального провадження поліція разом зі Службою безпеки України встановила особистості правопорушників та місце їхнього перебування.

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Що відомо про вандалів

Пам'ятник Героям-добровольцям пошкодили 14-річний та 19-річний хлопці. Обоє є жителями Лисичанська.

Наразі слідчі проводять з ними невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння правопорушення.

Пошкодження монумента у Лисичанську: що відомо

Що відомо про цей пам'ятник?

Розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева. Урочисте відкриття монумента відбулося 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів.


Поліція знайшла зловмисників / Фото Нацполіції


Хлопці пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції