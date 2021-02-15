У Лисичанську пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям: поліція знайшла вандалів – фото

Джерело:Нацполіція
У Луганській області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліцейські знайшли зловмисників, один з них виявився неповнолітнім.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів у межах відкритого кримінального провадження поліція разом зі Службою безпеки України встановила особистості правопорушників та місце їхнього перебування.
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Пам'ятник Героям-добровольцям пошкодили 14-річний та 19-річний хлопці. Обоє є жителями Лисичанська.
Наразі слідчі проводять з ними невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння правопорушення.
Поліція знайшла зловмисників / Фото Нацполіції
Хлопці пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції