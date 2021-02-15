У Луганській області вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям. Поліцейські знайшли зловмисників, один з них виявився неповнолітнім.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів у межах відкритого кримінального провадження поліція разом зі Службою безпеки України встановила особистості правопорушників та місце їхнього перебування.

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Що відомо про вандалів

Пам'ятник Героям-добровольцям пошкодили 14-річний та 19-річний хлопці. Обоє є жителями Лисичанська.

Наразі слідчі проводять з ними невідкладні слідчі дії, встановлюють усі обставини події та мотив скоєння правопорушення.

Пошкодження монумента у Лисичанську: що відомо

До поліцейських повідомлення про пошкоджений пам'ятник Героям-добровольцям надійшло 13 лютого, о 22:40.

За даним фактом одразу відкрили кримінальне провадження. Після цього поліція почала розшук зловмисників.

Що відомо про цей пам'ятник? Розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева. Урочисте відкриття монумента відбулося 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів.



Поліція знайшла зловмисників / Фото Нацполіції



Хлопці пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції