Поліція знайшла вандалів, які обезголовили Тараса Шевченка на Прикарпатті

Джерело:поліція Івано-Франківщини
У селі Підпечери Івано-Франківської області невідомі пошкодили пам'ятник Тарасу Шевченку – вони зняли Кобзарю голову. На щастя, поліцейські вже встановили особи вандалів.
Винних розшукали 6 березня. За даними правоохоронців, ними виявилися двоє 18-річних місцевих мешканців.
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За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження через хуліганство.
"5 березня, зранку, до поліції надійшло повідомлення, що в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади впродовж ночі невідомі особи пошкодили погруддя постаменту Тарасу Шевченку", – розповіли правоохоронці.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя українського поета із встановленого постаменту та поставили її біля пам'ятника.
Поліцейські оглянули місце події, опитали усіх можливих свідків та в ході проведених слідчих дій встановили та розшукали хуліганів,
– заявили у поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання про повідомлення правопорушникам про підозру.
Зауважимо, інцидент трапився біля місцевого Будинку культури.