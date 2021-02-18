Поліція знайшла "зниклу" стоматологиню з Рівного і вручила їй підозру

Джерело:Фейсбук поліції Рівненщини
У Рівному правоохоронці встановили місце перебування дитячої лікарки-стоматологині, яку підозрюють у знущанні та побитті дітей. Правоохоронці вже підготували клопотання до суду.
Лікарку знайшли у приватному будинку, де вона зареєстрована, однак раніше не проживала.
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Правоохоронці вручили їй повідомлення про підозру. Однак підозрювана не дає жодних свідчень.
Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські підготували клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.