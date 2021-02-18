У Рівному правоохоронці встановили місце перебування дитячої лікарки-стоматологині, яку підозрюють у знущанні та побитті дітей. Правоохоронці вже підготували клопотання до суду.

Лікарку знайшли у приватному будинку, де вона зареєстрована, однак раніше не проживала.

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Стоматологині вручили підозру

Правоохоронці вручили їй повідомлення про підозру. Однак підозрювана не дає жодних свідчень.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські підготували клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.

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