За рік померли 50 людей: поліція знала про будинок для літніх людей у Харкові, – адвокат

Упродовж 2020 року у харківському будинку для літніх людей "Золотий час" померли 50 людей. У четвер, 21 січня, там спалахнула пожежа, і її жертвами стали ще 15 людей.

Джерело: фейсбук-сторінка Сергія Веприцького

Глава правління "Фундації адвокатів України" Сергій Веприцький повідомив, що за 2020 рік у пансіоні померли 50 мешканців. Отже, поліція мала приїжджати у "Золотий час" щонайменше 50 років.

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Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-хоспіс для людей похилого віку,

– розмірковує Веприцький.

Що ще сказав адвокат

Державна служба з надзвичайних ситуацій просто не могла не знати про існування закладу.

Окрім того, соцслужби, місцева влада, поліція і прокуратура "зобов'язані були знати про цей будинок для літніх людей і зобов'язані були запобігти тому, що сталося".

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