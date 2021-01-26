За рік померли 50 людей: поліція знала про будинок для літніх людей у Харкові, – адвокат
Упродовж 2020 року у харківському будинку для літніх людей "Золотий час" померли 50 людей. У четвер, 21 січня, там спалахнула пожежа, і її жертвами стали ще 15 людей.
Джерело: фейсбук-сторінка Сергія Веприцького
Глава правління "Фундації адвокатів України" Сергій Веприцький повідомив, що за 2020 рік у пансіоні померли 50 мешканців. Отже, поліція мала приїжджати у "Золотий час" щонайменше 50 років.
Актуально Рада попередньо підтримала збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки
Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-хоспіс для людей похилого віку,
– розмірковує Веприцький.
Що ще сказав адвокат
Державна служба з надзвичайних ситуацій просто не могла не знати про існування закладу.
Окрім того, соцслужби, місцева влада, поліція і прокуратура "зобов'язані були знати про цей будинок для літніх людей і зобов'язані були запобігти тому, що сталося".
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо
- Пожежа у будинку для літніх людей "Золотий час" спалахнула 21 січня.
- Жертвами пожежі стали 15 людей. Ще 11 постраждалих опинилися на лікарняних ліжках. Згодом один із госпіталізованих помер.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що є 3 версії пожежі: підпал; необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; замикання електромережі.
- "Золотий час" працював без необхідної документації. Власники навіть не отримали дозволи на підведення електрики та газу.
Поділитися новиною