Поліцейські Київщини розкрили вбивство 30-річного киянина, якого 2 доби розшукували як безвісти зниклого. До його смерті причетний 27-річний мешканець області. Зловмисника правоохоронці затримали.

Встановлено, що вбивця позбавив жертву життя через борги. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

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Що повідомили у поліції

14 січня житель Києва Олександр Сояк поїхав на автомобілі Chrysler 200 у власних справах до Вишгородського району і назад додому не повернувся.

На його пошуки залучили відповідні оперативні структурні підрозділи Головного управління поліції Київщини, працівники місцевої поліції, кінологи.

Майже 2 доби тривали масштабні пошуки.

У лісосмузі за селом Любимівка правоохоронці виявили зниклого киянина мертвим з ознаками насильницької смерті. Поруч стояв його автомобіль.

Працівники поліції вийшли на слід ймовірного зловмисника – 27-річного жителя села Любимівка.

Він спочатку заперечував свою причетність, але надалі зізнався поліцейським, що заборгував киянину велику суму грошей і боявся за погрози своїй родині. Щоб не сталося лиха з його сім’єю, чоловік вирішив діяти "на упередження,

– мовиться у повідомленні поліції.

Що відомо про вбивство

Зловмисник призначив зустріч киянину. Коли він приїхав на визначене місце, вбивця вистрілив в нього з обрізу, який завчасно приготував.

Що загрожує вбивці

Зловмисника поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Найближчим часом суд обере зловмиснику міру запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальне проводження за статтею про умисне вбивство.

Зловмиснику загрожує щонайменше 7 років ув’язнення.

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