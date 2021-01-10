Вандали пошкодили меморіал військовим в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження
В Умані вандали пошкодили меморіал українським військовим – учасникам АТО, які загинули на Донбасі. Місцева поліція відкрила кримінальне провадження.
Зокрема – за фактом грубого порушення громадського порядку сектором дізнання Уманського районного управління поліції. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
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Що пошкодили
До Уманського районного управління поліції 8 січня о 9 годині надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження:
- трьох фотокарток;
- прожектора, який підсвічував Обеліск Слави.
Вандали пошкодили меморіал в Умані / Фото Нацполіції
Деталі слідства
За цим фактом поліцією Умані відкрили кримінальне провадження за 296-ю статтею Кримінального кодексу України. Вона стосується хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.
Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.
Пошкодження меморіалу в Умані: що відомо
- Вночі з 7 на 8 січня невідомі пошкодили меморіал загиблим військовим в Умані.
- Громадська організація "Сімей учасників АТО Родина Героя" разом з відділом житлово-комунального господарства Уманської міськради направили за фактом інциденту заяви до місцевого відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.
- У мережі гнівно відреагували на інцидент. Місцеві закликали встановити в Умані більше відеокамер, щоб швидше знаходити зловмисників, а також попереджати подібні ексцеси.
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