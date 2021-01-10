В Умані вандали пошкодили меморіал українським військовим – учасникам АТО, які загинули на Донбасі. Місцева поліція відкрила кримінальне провадження.

Зокрема – за фактом грубого порушення громадського порядку сектором дізнання Уманського районного управління поліції. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Що пошкодили

До Уманського районного управління поліції 8 січня о 9 годині надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні. Під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження:

трьох фотокарток;

прожектора, який підсвічував Обеліск Слави.



Вандали пошкодили меморіал в Умані / Фото Нацполіції

Деталі слідства

За цим фактом поліцією Умані відкрили кримінальне провадження за 296-ю статтею Кримінального кодексу України. Вона стосується хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Зазначимо! Санкція статті передбачає штраф від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк 6 місяців, або обмеження волі на строк до 6 років.

Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією "Уманська спілка учасників АТО" проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.

Пошкодження меморіалу в Умані: що відомо