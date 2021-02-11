Поліція затримала чоловіка, який погрожував вибухом в магазині Вінниці: відео

Інцидент стався в магазині солодощів на вулиці Миколи Оводова у Вінниці. Близько 11:00 11 лютого до приміщення закладу увійшов чоловік, який заявив про вибухівку в його сумці.

Для затримання зловмисника поліцейським довелося ввести в дію спецоперацію "Грім".

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Чоловіка успішно затримали. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про загрозу вибуху в магазині у Вінниці

Про чоловіка, який загрожує підірвати бомбу у приміщення магазину, сповістив поліцейських один з працівників закладу.

За словами заявника, підозрілий чоловік має намір підірвати вибухівку, яка лежить у нього в сумці.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони одразу почали евакуацію людей, які перебували поряд з магазином.

Також для безпеки обмежили рух пішоходів поблизу місця інциденту.

Одразу після початку спецоперації зловмисника затримали. Ніякої вибухівки при ньому не було. Зловмисником виявився 31-річний місцевий мешканець. Чоловіка відвезли до відділку поліції.

Кваліфікацію події наразі слідчі не надали.

Дивіться відео з місця затримання чоловіка, який загрожував вибухом у магазині Вінниці: