Поліція затримала чоловіка, який погрожував вибухом в магазині Вінниці: відео

Інцидент стався в магазині солодощів на вулиці Миколи Оводова у Вінниці. Близько 11:00 11 лютого до приміщення закладу увійшов чоловік, який заявив про вибухівку в його сумці.
Для затримання зловмисника поліцейським довелося ввести в дію спецоперацію "Грім".
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Одразу після початку спецоперації зловмисника затримали. Ніякої вибухівки при ньому не було. Зловмисником виявився 31-річний місцевий мешканець. Чоловіка відвезли до відділку поліції.
Кваліфікацію події наразі слідчі не надали.
Дивіться відео з місця затримання чоловіка, який загрожував вибухом у магазині Вінниці: