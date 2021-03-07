У Львові патрульна поліція затримала чоловіка, який вкрав габаритні речі з готелю. Його правоохоронці помітили випадково.

Чоловік переходив пізно ввечері дорогу у невстановленому місці. Поліцейських зацікавило походження речей, які він мав із собою.

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Тож вони зупинили чоловіка, щоб встановити особу. Львів'янин мав із собою тумбочку без шухляд, журнальний столик та маленький холодильник.

Чоловік не зізнався у крадіжці

Хлопець постійно плутався в поясненнях. Спершу він сказав, що взяв ці речі на пошті, але показати, яка з них працює до 23 години не зміг. Згодом сказав, що купив їх в інтернеті і вигадував інші "відмазки".

Речі виявились з готельного номера

Після цього інспектори вирішили перевірити один із готелів поблизу – чи не звідти ці речі. Адміністраторка готелю підтвердила, що цей чоловік і справді проживає у них.

Разом з нею поліцейські перевірили номер: на ліжку лежали шухляди без тумбочки. Решта речей теж зникли з цього готелю.



Готельний номер, з якого викрали речі / Фото Нацполіції

Що відомо про чоловіка

У базі даних патрульні встановили, що чоловік неодноразово притягався і судимий за крадіжки. Ним виявився 33-річний мешканець Червоноградаського району Львівської області.



Поліцейські затримали ймовірного крадія / Фото Нацполіції

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речі вилучили, а громадянина доставили у відділок поліції. Інші обставини події встановлюються.