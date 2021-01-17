Під Маріуполем поліцейські 16 січня застрелили чоловіка й заявили, що той намагався втекти з місця злочину й поранив правоохоронця. Та його син запевняє, що все було зовсім по-іншому, а до так званого злочину батько навіть не причетний.

Убитим виявився власник місцевого ринку "Київський" Володимир Мигоцький. У коментарі "Новости Донбасса" його син Олександр запевнив, що все було не зовсім так, як повідомила поліція.

Початок історії Під Маріуполем поліцейські застрелили нападника на їхнього колегу: фото

Версія поліції щодо події

У поліції Донецької області розповіли, що накрили незаконну нічну вирубку лісу. Та коли складали протоколи події, один з підозрюваних спробував втекти.

Чоловік буцімто скоїв наїзд на полцейського, тож щоб його зупинити, довелося застосувати табельну зброю.

Одна з куль потрапила в шию Володимира Мигоцького, внаслідок чого чоловік помер.

Нові деталі від сина вбитого

Олександр Мигоцький розповів, що з самого початку на місці події був його брат Артем. Туди він приїхав на "Газелі", щоб витягнути авто товариша, яке застрягло через несприятливу погоду.

Втім, це виявилося не так просто. Тоді хлопець вирішив загрузити в "Газель" кілька колод, які лежали поряд, аби додати автомобілю ваги й міці.

Це побачили патрульні, що проїздили поряд. Вони вирішили, щоб застукали на гарячому людей, які незаконно рубають ліс, і викликали слідчо-оперативну групу.

Натомість Артем Мигоцький зателефонував батьку, аби той допоміг "розрулити" ситуацію та привіз документи, яких вимагали правоохоронці.

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Володимир Мигоцький прибув на місце з двома іншими чоловіками й став запитувати в поліції, на яких підставах ті хочуть затримати його сина.

Батько запитав у поліцейського: "Ви його спіймали на вирубці дерев чи зупинили машину, в якій були дерева? Бо це різні речі,

– розповів Олександр Мигоцький.

Туди суперечка переросла в словесну перепалку, а в дію пішла нецензурна лексика. Володимир Мигоцький сів в автомобіль і почав їхати.

За словами його сина, правоохоронці дозволили чоловіку відї'хати метрів на 50, а лише тоді відкрили вогонь. Згодом з місця інциденту забрали автомат, а поліцейського, що стріляв, відвезли в лікарню – буцімто він отримав травми.

На чиєму боці правда, судити важко, адже дві версії абсолютно відрізняються одна від одної, а обидві сторони є зацікавленими. Тож встановити істину в цій історії повинне Державне бюро розслідувань.