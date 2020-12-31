Правоохоронці запропонували Віталію Шабуніну заходи безпеки. Раніше під помешканнями тещі та матері керівника Центру протидії корупції виявили гранати.

Розслідуванням інцидентів з гранатами займаються правоохоронці у Рівному та Києві. Про це інформує пресслужба Нацполіції.

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У Рівному досудове розслідування проводять за фактами хуліганства та погрози убивством. У Києві кваліфікація наразі невідома.

Враховуючи ці події Віталію Шабуніну будуть запропоновані заходи безпеки. У випадку згоди, їх забезпечуватимуть поліцейські Києва,

– мовиться у повідомленні Нацполіції.

Що відомо про інциденти з гранатами

Правоохоронці розповіли, що 30 грудня ввечері від одного з жителів Рівного надійшла інформація про вибухові пристрої під дверима однієї з квартир. У помешканні була лише мати Шабуніна. Жінку та ще 5 мешканців під'їзду евакуювали.

Експерти встановили, що саморобний вибуховий пристрій змайстрували на основі 2 гранат.

Співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції області вилучили два корпуси гранат Ф-1 без засобів підриву, їх відправлять на експертизу,

– розповіли у Нацполіції.

31 грудня вибуховий пристрій вже підклали під двері тещі керівника ЦПК – у Святошинському районі Києва. Цю квартиру здають в оренду. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії і вирішують питання про кваліфікацію справи.

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