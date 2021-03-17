Поліція закупила шокерів на 33 мільйони: комітет Ради відхилив скандальний законопроєкт

Джерело:Олександра Устінова
Комітет Верховної Ради 17 березня не схвалив законопроєкт, що передбачає застосування шокерів правоохоронцями. Однак, поліція вже закупила зброю на 33 мільйони гривень.
Мовиться про законопроєкт №4375, який розширяє повноваження правоохоронців.
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За словами нардепки від партії "Голос" Устінової, використання шокерів може стати летальним для деяких людей. Все тому, що "64% українців помирають від серцево-судинних хвороб, а отже мають проблеми з серцево-судинною системою".
Устінова розповіла, що правоохоронці купили 200 шокерів вартістю 65 тисяч кожен.
Схоже, наша поліція готується до масових протестів,
– заявила нардепка.
Наразі їх існує лише 2:
Однак правоохоронці хочуть розширити свої повноваження і використовувати шокери у ще низці випадків: